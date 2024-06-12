2024 Bartın Üni. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim SistemleriBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101690098

Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim SistemleriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bartın Üni. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim SistemleriBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101690098

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın  ilinde bulunan Bartın Üniversitesi   Fen Fakültesi   Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü tercih kod numarası 101690098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü Taban Puanı: 307,14743

Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü Başarı Sıralaması: 301.786

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101690098   

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,14743

Başarı Sıralaması: 301.786

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,00343

Başarı Sıralaması:  309.522

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,29622

Başarı Sıralaması :  309.461

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,20364

Başarı Sıralaması:  315

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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