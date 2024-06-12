2024 Bartın Üni. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim SistemleriBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101690098

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü tercih kod numarası 101690098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Taban Puanı: 307,14743
Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Başarı Sıralaması: 301.786
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101690098
ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Bartın
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 307,14743
Başarı Sıralaması: 301.786
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,00343
Başarı Sıralaması: 309.522
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 245,29622
Başarı Sıralaması : 309.461
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,20364
Başarı Sıralaması: 315
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.