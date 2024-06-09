2024 Bartın Üni. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101690117

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101690117 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 321,68091

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 280.609

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101690117

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 321,68091

Başarı Sıralaması: 280.609

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,26127

Başarı Sıralaması: 261.399

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,78438

Başarı Sıralaması : 262.236

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.