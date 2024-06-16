2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 110670163 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 110670163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Manyas Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 246,40702

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.676.680

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110670163

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,40702

Başarı Sıralaması: 1.676.680

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,98865

Başarı Sıralaması: 1.626.572

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 186.29924

Başarı Sıralaması: 1605277

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52