2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 110670163 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 110670163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Manyas Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 246,40702
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.676.680
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110670163
ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 246,40702
Başarı Sıralaması: 1.676.680
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,98865
Başarı Sıralaması: 1.626.572
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 186.29924
Başarı Sıralaması: 1605277
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52