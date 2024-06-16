2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 110670145 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 110670145 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 310,74310
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 760.669
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110670145
ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 310,74310
Başarı Sıralaması: 760.669
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,89168
Başarı Sıralaması: 708.477
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259.6423
Başarı Sıralaması: 683884
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57