2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 110650052 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 110650052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Bandırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 256,46633
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.505.129
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110650052
ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 256,46633
Başarı Sıralaması: 1.505.129
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,56551
Başarı Sıralaması: 1.448.897
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197.0851
Başarı Sıralaması: 1497141
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52