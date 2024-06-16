2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 110670142 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 110670142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Gönen Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 293,97360

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 956.704

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110670142

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 293,97360

Başarı Sıralaması: 956.704

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,06132

Başarı Sıralaması: 878.46

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228.55012

Başarı Sıralaması: 1049715

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52