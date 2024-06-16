2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı Taban Puanları ( Önlisans ) 110670029 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü tercih kod numarası 110670029 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Gemi İnşaatı Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gemi İnşaatı Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanı: 280,44283

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.138.081

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110670029

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Gemi İnşaatı

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 280,44283

Başarı Sıralaması: 1.138.081

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,60580

Başarı Sıralaması: 1.174.220

Kontenjan 2022: 48+2

Yerleşen 2022: Doldu-50

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.82131

Başarı Sıralaması: 1232834

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41