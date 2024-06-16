2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 110670011 İÖ-Ücretli

110670011 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 110670011 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 110670011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Bandırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 249,72922

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.619.207

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110670011

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 249,72922

Başarı Sıralaması: 1.619.207

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,43978

Başarı Sıralaması:  1.637.259

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1618887

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-45

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