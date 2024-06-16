2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110670164 Ücretsiz

110670164 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110670164 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 110670164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi   Sağlık Turizmi İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Sağlık Turizmi İşletmeciliği   Bölümü   Erdek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Turizmi İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 251,42222

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.590.209

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110670164

ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Turizmi İşletmeciliği

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,42222

Başarı Sıralaması: 1.590.209

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,68641

Başarı Sıralaması:  1.574.481

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1626919

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-28

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