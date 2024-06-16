2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110670164 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 110670164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Erdek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 251,42222
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.590.209
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110670164
ÜNİVERSİTE: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Turizmi İşletmeciliği
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 251,42222
Başarı Sıralaması: 1.590.209
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,68641
Başarı Sıralaması: 1.574.481
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1626919
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-28