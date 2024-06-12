2024 Balıkesir Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101510471

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 101510471 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 403,89098
Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73
Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 105.894
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101510471
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 403,89098
Başarı Sıralaması: 105.894
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 412,96075
Başarı Sıralaması: 92.052
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 359,96478
Başarı Sıralaması : 80.878
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 413,79198
Başarı Sıralaması: 86.5
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.