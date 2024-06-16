2024 Balıkesir Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101550804 Ücretsiz

101550804 | Balıkesir Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Balıkesir Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101550804 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 101550804 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi   Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri   Bölümü   Bigadiç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 228,17291

Balıkesir Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.013.384

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101550804

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 228,17291

Başarı Sıralaması: 2.013.384

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,70703

Başarı Sıralaması:  2.167.017

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1617508

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-20

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