2024 Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 101550204 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 101550204 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Ayvalık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 241,19224

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.769.591

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101550204

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Pazarlama

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 241,19224

Başarı Sıralaması: 1.769.591

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,72497

Başarı Sıralaması: 1.904.478

Kontenjan 2022: 44+2

Yerleşen 2022: Doldu-46

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1625435

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-24