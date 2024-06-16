2024 Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 101550134 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 101550134 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 248,26774
Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.644.326
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101550134
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Pazarlama
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 248,26774
Başarı Sıralaması: 1.644.326
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,06827
Başarı Sıralaması: 1.548.351
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 176.02187
Başarı Sıralaması: 1622082
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41