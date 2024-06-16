2024 Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101551511 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 101551511 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Dursunbey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 294,77121
Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 946.674
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101551511
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Ormancılık ve Orman Ürünleri
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 294,77121
Başarı Sıralaması: 946.674
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,30398
Başarı Sıralaması: 1.011.579
Kontenjan 2022: 45+2
Yerleşen 2022: Doldu-47
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220.87992
Başarı Sıralaması: 1151567
Kontenjan 2021: 45+2
Yerleşen 2021: Doldu-47