2024 Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101551511 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 101551511 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Dursunbey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 294,77121

Balıkesir Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 946.674

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101551511

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Ormancılık ve Orman Ürünleri

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 294,77121

Başarı Sıralaması: 946.674

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,30398

Başarı Sıralaması: 1.011.579

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.87992

Başarı Sıralaması: 1151567

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47