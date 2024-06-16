2024 Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 101571303 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 101571303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Ayvalık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 250,26436

Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.610.007

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101571303

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 250,26436

Başarı Sıralaması: 1.610.007

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,72256

Başarı Sıralaması: 1.573.774

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188.49353

Başarı Sıralaması: 1593219

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52