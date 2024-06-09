2024 Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101530369

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 101530369 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 251,77739

Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 864.533

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101530369

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 251,77739

Başarı Sıralaması: 864.533

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,77671

Başarı Sıralaması: 995.859

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,77057

Başarı Sıralaması: 705

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.