2024 Balıkesir Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101590122 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Madencilik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101590122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Madencilik Teknolojisi Bölümü Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Madencilik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Madencilik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 258,44327
Balıkesir Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.472.771
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101590122
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Madencilik Teknolojisi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 258,44327
Başarı Sıralaması: 1.472.771
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,80901
Başarı Sıralaması: 1.309.805
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204.94264
Başarı Sıralaması: 1377463
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41