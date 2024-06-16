2024 Balıkesir Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 101551053 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 101551053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Havran Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 233,94609
Balıkesir Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.903.471
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101551053
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 233,94609
Başarı Sıralaması: 1.903.471
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,90633
Başarı Sıralaması: 2.064.110
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1573563
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-4