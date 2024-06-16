2024 Balıkesir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101590161 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101590161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Edremit Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Balıkesir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 251,41209

Balıkesir Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.590.385

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101590161

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,41209

Başarı Sıralaması: 1.590.385

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,39580

Başarı Sıralaması: 1.417.086

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190.98868

Başarı Sıralaması: 1572520

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31