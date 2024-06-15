2024 Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101590158

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101590158

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü tercih kod numarası 101590158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü kontenjanı 12+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Taban Puanı: 293,14372

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü Başarı Sıralaması: 399.096

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101590158   

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,14372

Başarı Sıralaması: 399.096

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,91147

Başarı Sıralaması:  478.94

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 219,88857

Başarı Sıralaması :  547.115

Kontenjan 2021 :  12+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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