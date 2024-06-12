2024 Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101510302

Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101510302

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 101510302 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte)   Bölümüne 106 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 360,87960

Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 106

Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 168.258

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101510302   

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 360,87960

Başarı Sıralaması: 168.258

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 106

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,72090

Başarı Sıralaması:  166.141

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 302,01756

Başarı Sıralaması :  159.87

Kontenjan 2021 :  100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,26077

Başarı Sıralaması:  161

Kontenjan 2020 :  110+3

Yerleşen 2020 : 113

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Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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