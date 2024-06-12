2024 Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101510302

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101510302 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 106 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 360,87960
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 106
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 168.258
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101510302
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 360,87960
Başarı Sıralaması: 168.258
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 106
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 355,72090
Başarı Sıralaması: 166.141
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 302,01756
Başarı Sıralaması : 159.87
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,26077
Başarı Sıralaması: 161
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.