2024 Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101590160 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 101590160 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 305,07579

Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 823.496

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101590160

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 305,07579

Başarı Sıralaması: 823.496

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,27276

Başarı Sıralaması: 841.559

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.11917

Başarı Sıralaması: 968628

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57