2024 Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 101590160 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 101590160 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 305,07579
Balıkesir Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 823.496
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101590160
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Grafik Tasarımı
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 305,07579
Başarı Sıralaması: 823.496
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,27276
Başarı Sıralaması: 841.559
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235.11917
Başarı Sıralaması: 968628
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57