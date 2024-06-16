2024 Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101551398 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101551398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Sındırgı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 241,68246
Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.760.748
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101551398
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrikli Cihaz Teknolojisi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 241,68246
Başarı Sıralaması: 1.760.748
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,30061
Başarı Sıralaması: 1.740.666
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1503278
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-5