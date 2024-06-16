2024 Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101551398 Ücretsiz

101551398 | Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101551398 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101551398 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi   Elektrikli Cihaz Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektrikli Cihaz Teknolojisi   Bölümü   Sındırgı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrikli Cihaz Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 241,68246

Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.760.748

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101551398

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrikli Cihaz Teknolojisi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 241,68246

Başarı Sıralaması: 1.760.748

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,30061

Başarı Sıralaması:  1.740.666

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1503278

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-5

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