2024 Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101530218

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Coğrafya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü tercih kod numarası 101530218 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafya Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafya Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanı: 286,51048

Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başarı Sıralaması: 452.099

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101530218

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 286,51048

Başarı Sıralaması: 452.099

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,99614

Başarı Sıralaması: 461.531

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,46448

Başarı Sıralaması : 457.683

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,62963

Başarı Sıralaması: 368

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.