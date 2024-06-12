2024 Balıkesir Üniversitesi BiyolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101510011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 101510011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Biyoloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 291,17187
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 363.261
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101510011
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 291,17187
Başarı Sıralaması: 363.261
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280,03614
Başarı Sıralaması: 363.736
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 203,83144
Başarı Sıralaması : 389.704
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 31
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,24999
Başarı Sıralaması: 380
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.