2024 Balıkesir Üni. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101551105 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101551105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Edremit Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 231,84094

Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.943.285

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101551105

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 231,84094

Başarı Sıralaması: 1.943.285

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,01735

Başarı Sıralaması: 1.875.567

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1582758

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-23