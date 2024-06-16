2024 Balıkesir Üni. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101551105 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101551105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Edremit Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 231,84094
Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.943.285
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101551105
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 231,84094
Başarı Sıralaması: 1.943.285
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,01735
Başarı Sıralaması: 1.875.567
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1582758
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-23