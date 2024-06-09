2024 Balıkesir Üni. Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101590189

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 101590189 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü , Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 265,78211

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 709.375

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101590189

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,78211

Başarı Sıralaması: 709.375

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,63650

Başarı Sıralaması: 720.792

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.