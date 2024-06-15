2024 Balıkesir Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101510268

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101510268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Necatibey Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 361,75693
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 78.982
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101510268
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Necatibey Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 361,75693
Başarı Sıralaması: 78.982
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 360,82282
Başarı Sıralaması: 82.183
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 318,91054
Başarı Sıralaması : 67.894
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 52
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 357,31923
Başarı Sıralaması: 52.2
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.