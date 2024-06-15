2024 Balıkesir Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101510268

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 101510268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Necatibey Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 361,75693

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 78.982

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101510268

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Necatibey Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 361,75693

Başarı Sıralaması: 78.982

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,82282

Başarı Sıralaması: 82.183

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,91054

Başarı Sıralaması : 67.894

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,31923

Başarı Sıralaması: 52.2

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.