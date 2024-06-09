2024 Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 402010416

Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bakü-Azerbaycan ilimizde yer alan Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 402010416

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bakü-Azerbaycan  ilinde bulunan Bakü Devlet Üniversitesi   Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Fakültesi   Uluslararası İlişkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü tercih kod numarası 402010416 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü , Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bakü-Azerbaycan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler  Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İlişkiler  Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban Puanı: 207,55470

Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.464.690

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 402010416   

ÜNİVERSİTE: Bakü Devlet Üniversitesi

FAKÜLTE: Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Fakültesi

ŞEHİR: Bakü-Azerbaycan

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,55470

Başarı Sıralaması: 1.464.690

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 181,39394

Başarı Sıralaması:  1.724.269

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  5+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 1

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Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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