2024 Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 402010434

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bakü-Azerbaycan ilinde bulunan Bakü Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 402010434 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bakü-Azerbaycan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.
Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 228,28868
Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 15
Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 1.168.888
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 402010434
ÜNİVERSİTE: Bakü Devlet Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi
ŞEHİR: Bakü-Azerbaycan
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 228,28868
Başarı Sıralaması: 1.168.888
Kontenjan 2023 – 2024 : 15+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 15
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 209,01165
Başarı Sıralaması: 1.442.354
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: 15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 15+0
Yerleşen 2021 : 1
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 15+0
Yerleşen 2020 : 14
Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.