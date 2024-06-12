2024 Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510552

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510552

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510552 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 57+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 379,65350

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 57

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 138.037

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510552   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 379,65350

Başarı Sıralaması: 138.037

Kontenjan 2023 – 2024 : 57+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 57

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,24929

Başarı Sıralaması:  97.038

Kontenjan 2022:  57+0

Yerleşen 2022: 57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 322,70119

Başarı Sıralaması :  126.634

Kontenjan 2021 :  57+0

Yerleşen 2021 : 57

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,71142

Başarı Sıralaması:  155

Kontenjan 2020 :  57+0

Yerleşen 2020 : 57

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Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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