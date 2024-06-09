2024 Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510119

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 200510119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

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Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 430,62459

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 12.667

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510119

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 430,62459

Başarı Sıralaması: 12.667

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,23609

Başarı Sıralaması: 20.123

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 369,36486

Başarı Sıralaması : 26.324

Kontenjan 2021 : 6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 425,48155

Başarı Sıralaması: 14.3

Kontenjan 2020 : 6+0

Yerleşen 2020 : 6

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.