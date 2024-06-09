2024 Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510622

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 200510622 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 13+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 460,79747
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 16
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 4.52
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200510622
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 460,79747
Başarı Sıralaması: 4.52
Kontenjan 2023 – 2024 : 13+0+2+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 16
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 466,63580
Başarı Sıralaması: 4.786
Kontenjan 2022: 15+0
Yerleşen 2022: 15
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 395,99796
Başarı Sıralaması : 9.823
Kontenjan 2021 : 14+0
Yerleşen 2021 : 14
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 467,70718
Başarı Sıralaması: 3.39
Kontenjan 2020 : 14+0
Yerleşen 2020 : 14
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.