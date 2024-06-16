2024 Bahçeşehir Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 200590151 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 200590151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-31 kişi yerleşmiştir.

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Bahçeşehir Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 215,46551

Bahçeşehir Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.266.561

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200590151

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 215,46551

Başarı Sıralaması: 2.266.561

Kontenjan 2022 – 2023 : 31+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,24256

Başarı Sıralaması: 1.783.792

Kontenjan 2022: 31+0

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1617268

Kontenjan 2021: 31+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-24