2024 Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200511498

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200511498

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü tercih kod numarası 200511498 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Taban Puanı: 483,39533

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Başarı Sıralaması: 30.005

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200511498   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 483,39533

Başarı Sıralaması: 30.005

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 485,39937

Başarı Sıralaması:  27.646

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 415,60880

Başarı Sıralaması :  31.473

Kontenjan 2021 :  9+0

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,27753

Başarı Sıralaması:  35

Kontenjan 2020 :  9+0

Yerleşen 2020 : 9

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Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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