2024 Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510331

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 200510331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 47+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

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Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 271,87648

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 47

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 647.926

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510331

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 271,87648

Başarı Sıralaması: 647.926

Kontenjan 2023 – 2024 : 47+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,84225

Başarı Sıralaması: 372.85

Kontenjan 2022: 47+0

Yerleşen 2022: 47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,66140

Başarı Sıralaması : 488.399

Kontenjan 2021 : 47+0

Yerleşen 2021 : 47

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,96230

Başarı Sıralaması: 524

Kontenjan 2020 : 47+0

Yerleşen 2020 : 47

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.