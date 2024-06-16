2024 Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200551276 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200551276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-35 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 266,38148
Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.346.521
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200551276
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 266,38148
Başarı Sıralaması: 1.346.521
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-35
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,40105
Başarı Sıralaması: 1.192.175
Kontenjan 2022: 48+0
Yerleşen 2022: Doldu-48
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227.02071
Başarı Sıralaması: 1069405
Kontenjan 2021: 48+0
Yerleşen 2021: Doldu-48