2024 Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200551276 %50 İndirimli

200551276 | Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 200551276 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 200551276 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-35 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 266,38148

Bahçeşehir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.346.521

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200551276

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 266,38148

Başarı Sıralaması: 1.346.521

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-35

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,40105

Başarı Sıralaması:  1.192.175

Kontenjan 2022:  48+0

Yerleşen 2022:  Doldu-48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.02071

Başarı Sıralaması:  1069405

Kontenjan 2021:  48+0

Yerleşen 2021:  Doldu-48

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 210300612 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Beykent Üniversitesi  İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 210300612 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Esenyurt Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207550778 %50 İndirimli
2024 İstanbul Esenyurt Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207550778 %50 İndirimli
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 300350897 Burslu
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Odyometri Taban Puanları ( Önlisans ) 300350897 Burslu
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109751575 Ücretsiz
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109751575 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları