2024 Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200510491

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200510491 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

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Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 364,22633

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 70

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 162.417

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510491

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,22633

Başarı Sıralaması: 162.417

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 70

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,79256

Başarı Sıralaması: 120.432

Kontenjan 2022: 70+0

Yerleşen 2022: 70

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 315,14649

Başarı Sıralaması : 137.877

Kontenjan 2021 : 70+0

Yerleşen 2021 : 70

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,14929

Başarı Sıralaması: 158

Kontenjan 2020 : 70+0

Yerleşen 2020 : 70

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.