2024 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200511047

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200511047

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Ekonomi ve Finans  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü tercih kod numarası 200511047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi ve Finans  Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ekonomi ve Finans  Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Taban Puanı: 260,63304

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 20

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Başarı Sıralaması: 764.156

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200511047   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,63304

Başarı Sıralaması: 764.156

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,25500

Başarı Sıralaması:  486.591

Kontenjan 2022:  20+0

Yerleşen 2022: 20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 225,02958

Başarı Sıralaması :  557.551

Kontenjan 2021 :  16+0

Yerleşen 2021 : 16

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,11892

Başarı Sıralaması:  606

Kontenjan 2020 :  17+0

Yerleşen 2020 : 17

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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