2024 Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 200590148 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 200590148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diş Protez Teknolojisi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Protez Teknolojisi Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Diş Protez Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 395,61302
Bahçeşehir Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 207.561
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200590148
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Protez Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 395,61302
Başarı Sıralaması: 207.561
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,07096
Başarı Sıralaması: 205.672
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: Doldu-4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301.302
Başarı Sıralaması: 352087
Kontenjan 2021: 4+0
Yerleşen 2021: Doldu-4