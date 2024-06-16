2024 Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 200550957 Burslu

200550957 | Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 200550957 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 200550957 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi   Çocuk Gelişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi   Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Dolmadı-4 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 341,15029

Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 486.484

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200550957

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 341,15029

Başarı Sıralaması: 486.484

Kontenjan 2022 – 2023 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-4

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,08151

Başarı Sıralaması:  326.614

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022:  Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301.21129

Başarı Sıralaması:  352567

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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