2024 Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 200551213 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 200551213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-35 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 278,30643
Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.168.608
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200551213
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 278,30643
Başarı Sıralaması: 1.168.608
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-35
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,32580
Başarı Sıralaması: 1.078.482
Kontenjan 2022: 54+0
Yerleşen 2022: Doldu-54
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228.46645
Başarı Sıralaması: 1050770
Kontenjan 2021: 54+0
Yerleşen 2021: Doldu-54