2024 Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 200551213 %50 İndirimli

200551213 | Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 200551213 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 200551213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-35 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 278,30643

Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.168.608

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200551213

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 278,30643

Başarı Sıralaması: 1.168.608

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-35

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,32580

Başarı Sıralaması:  1.078.482

Kontenjan 2022:  54+0

Yerleşen 2022:  Doldu-54

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228.46645

Başarı Sıralaması:  1050770

Kontenjan 2021:  54+0

Yerleşen 2021:  Doldu-54

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