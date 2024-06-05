2024 Bahçeşehir Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200511126

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bahçeşehir Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200511126

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   Eğitim Bilimleri Fakültesi   İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 200511126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 397,88520

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 29.192

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200511126   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 397,88520

Başarı Sıralaması: 29.192

Kontenjan 2023 – 2024 : 22+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,89109

Başarı Sıralaması:  26.704

Kontenjan 2022:  22+0

Yerleşen 2022: 22

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 360,59453

Başarı Sıralaması :  24.038

Kontenjan 2021 :  20+0

Yerleşen 2021 : 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,36054

Başarı Sıralaması:  22

Kontenjan 2020 :  22+0

Yerleşen 2020 : 22

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Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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