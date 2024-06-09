2024 Bahçeşehir Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200510791

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 200510791 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

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Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 418,48557

Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 14

Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 21.857

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510791

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 418,48557

Başarı Sıralaması: 21.857

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,08150

Başarı Sıralaması: 33.759

Kontenjan 2022: 14+0

Yerleşen 2022: 14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 353,22867

Başarı Sıralaması : 43.823

Kontenjan 2021 : 14+0

Yerleşen 2021 : 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,74083

Başarı Sıralaması: 23.4

Kontenjan 2020 : 14+0

Yerleşen 2020 : 14

Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.