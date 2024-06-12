2024 Bahçeşehir Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 200590152

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200590152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

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Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 303,40852

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 30

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 315.133

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200590152

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,40852

Başarı Sıralaması: 315.133

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 30

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,56410

Başarı Sıralaması: 205.646

Kontenjan 2022: 22+0

Yerleşen 2022: 22

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 285,42169

Başarı Sıralaması : 192.771

Kontenjan 2021 : 21+0

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,15613

Başarı Sıralaması: 157

Kontenjan 2020 : 19+0

Yerleşen 2020 : 19

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.