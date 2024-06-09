2024 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301710013

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 301710013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 33+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 238,50302
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 33
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 1.030.323
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 301710013
ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 238,50302
Başarı Sıralaması: 1.030.323
Kontenjan 2023 – 2024 : 33+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 33
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,44332
Başarı Sıralaması: 1.209.973
Kontenjan 2022: 24+0
Yerleşen 2022: 24
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 21+0
Yerleşen 2021 : 4
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 30+0
Yerleşen 2020 : 6
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.