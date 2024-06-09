2024 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301710013

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301710013

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 301710013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 33+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 238,50302

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 33

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.030.323

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301710013   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 238,50302

Başarı Sıralaması: 1.030.323

Kontenjan 2023 – 2024 : 33+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,44332

Başarı Sıralaması:  1.209.973

Kontenjan 2022:  24+0

Yerleşen 2022: 24

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  21+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  30+0

Yerleşen 2020 : 6

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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