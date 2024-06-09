2024 Bahçeşehir Kıbrıs Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301710056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 301710056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 273,39432

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 633.38

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301710056

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 273,39432

Başarı Sıralaması: 633.38

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.