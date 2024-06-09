2024 Bahçeşehir Kıbrıs Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301710010

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bahçeşehir Kıbrıs Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301710010

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü tercih kod numarası 301710010 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban Puanı: 198,58649

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.589.371

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301710010   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 198,58649

Başarı Sıralaması: 1.589.371

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 5

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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