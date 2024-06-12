2024 Bahçeşehir Kıbrıs Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301710077

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bahçeşehir Kıbrıs Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301710077

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi   Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 301710077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 21+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: ---

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301710077   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 21+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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