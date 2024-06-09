2024 Azerbaycan Devlet Pedagoji Üni. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 401110145

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bakü-Azerbaycan ilinde bulunan Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve İşitme Engelliler Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 401110145 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü , Okul Öncesi Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve İşitme Engelliler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bakü-Azerbaycan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: ---

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: ---

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 401110145

ÜNİVERSİTE: Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

FAKÜLTE: Okul Öncesi Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve İşitme Engelliler Fakültesi

ŞEHİR: Bakü-Azerbaycan

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: ---

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 5+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 5+0

Yerleşen 2020 : ---

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.